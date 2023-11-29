Москва, 29 ноября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Подруга убитой в Бодруме россиянки Ирины Двизовой рассказала, что у бывшего супруга женщины был запрет на приближение к ней и к её 15-летней дочери.

Соцсети

Подруга Ирины выразила уверенность в том, что за убийством стоит именно экс-супруг.

«Это бывший муж, полиция видела камеры. У него стоял запрет на приближение от турецкой полиции», — рассказала она «Газете.Ru».

По её словам, Ирина давно была в разводе, но с бывшим супругом у неё есть общий сын. При этом, со слов подруги убитой, экс-супруг проявлял жестокость. Он не жил в Турции, у него литовское гражданство.

Турецкие СМИ 28 ноября сообщили о найденных в овраге телах российских туристок. Погибшими оказались гражданка России Ирина Двизова, которая, по данным СМИ, занималась модельным бизнесом и риелторством, и её 15-летняя дочь.

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Как сообщало ИА Регнум, тела 42-летней россиянки и её дочери обнаружили у обочины дороги в турецком Бодруме. Обе были завернуты в простыни. Об исчезновении россиянки сообщили родственники. Полиция в Турции по подозрению в убийстве россиянок объявила в розыск иностранного гражданина.

В связи с убийством россиянок в Турции генеральное консульство России в Анталье начало проверку.

Кроме того, источник из близкого окружения Ирины рассказал, что бывший супруг угрожал женщине расправой. Она спасалась от преследования бывшего мужа, который вёл себя очень агрессивно.