Москва, 29 ноября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Родственники и друзья убитых в турецком Бодруме россиянок ― матери с дочерью ― в течение недели не знали, где они находятся. Об этом 29 ноября сообщил Telegram-канал «112».

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Близкие рассказали о том, что дома был обнаружен кровавый след от обуви 46 размера, пули. По их словам, главный подозреваемый ― муж убитой женщины Андрей К. Родственник сообщили, что он въезжал на территорию Турции, однако, по информации местных СМИ, уже успел покинуть страну.

Родные и друзья погибших признались, что боятся за свою жизнь пока убийца находится на свободе. Известно, что в России женщина через суд пыталась лишить мужа родительских прав на младшего сына.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября турецкие СМИ сообщили о том, что два женских тела, возможно, российских туристок, нашли местные жители в турецком курортном районе Бодрум на обочине дороги. Тела завернули в простыни и связали верёвкой.

Полиция предположила, что женщина и девочка-подросток стали жертвами преступления и начала расследование обстоятельств их гибели. Тела доставили в государственную больницу Бодрума, а затем в морг Института судебной медицины провинции Мугла для установления точной причины гибели.

По предварительным данным, погибшими оказались гражданка России Ирина и её дочь, на телах обеих обнаружены огнестрельные ранения. Об исчезновении женщины с дочерью заявили их друзья.

По данным издания Anterhaber, погибшая россиянка, предположительно, работала в модельном бизнесе и её часто приглашали для участия в съёмках на люксовых площадках и для демонстрации различных брендов одежды в Бодруме, Каппадокии и Стамбуле. В связи с гибелью двоих гражданок России объявлен в розыск «иностранный гражданин».

Генеральное консульство России в Анталье начало проверку после сообщений об убийстве двух россиянок в городе Бодруме на юго-западе Турции. В дипмиссии уточнили, что после получения необходимых сведений дадут дополнительный комментарий по этому вопросу.