Минск, 7 мая, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Белоруссия начала внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия, сообщил 7 мая госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1».

MOD Russia/Global Look Press

По его словам, исходя из складывающейся военно-политической обстановки, Минск продолжает совершенствовать вопросы боевой готовности белорусских вооружённых сил. Самым действенным способом, уточнил он, являются внезапные проверки, которые проводятся в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

«В соответствии с поручением главнокомандующего вооружёнными силами к проверке будут привлекаться силы и средства, способные применять тактические ядерные боеприпасы», — сказал Вольфович.

Прежде всего это оперативно-тактические комплексы «Искандер» и фронтовые штурмовики Су-25, уточнил он.

Кроме того, добавил госсекретарь, проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых Россией по применению нестратегических ядерных боеприпасов, и синхронизирована с ними.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Генеральный штаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе манёвров военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее Генштаб Белоруссии заявил, что, согласно новой военной доктрине, агрессию против государства, союзного Белоруссии, Минск будет рассматривать как нападение на себя.

Система обеспечения безопасности государства в Белоруссии сегодня является достаточной, сказал в январе 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что мир «дорого стоит, за него надо платить», однако Белоруссия и её народ никогда прежде не были защищены так надёжно, как сейчас.

Летом 2023 года Россия разместила тактическое ядерное оружие на белорусской территории. Лукашенко выразил уверенность, что его не придётся применять, и отметил, что теперь на республику никто не посмеет напасть.