Минск, 21 января, 2024, 20:29 — ИА Регнум. В военной доктрине Белоруссии будет указано, что нападение на любое государство, союзное республике, будет считаться нападением на саму Белоруссию, заявили 21 января в Генштабе республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на республику», — заявил в эфире государственного телевидения начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Артём Буторин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности России президент Владимир Путин заявил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать и агрессию против РФ. Глава государства отметил, что Москва будет отвечать всеми имеющимися у неё средствами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что благодарен Путину за эти слова, прозвучавшие «открыто, громко и чётко». Белоруссия будет учитывать этот подход России при решении вопросов развития собственных Вооружённых сил, добавил он.

Система обеспечения безопасности государства в Белоруссии сегодня является достаточной, сказал Лукашенко в январе 2024 года. По его словам, мир «дорого стоит, за него надо платить», однако Белоруссия и её народ никогда прежде не были защищены так надёжно, как сейчас.

Летом 2023 года Россия разместила тактическое ядерное оружие на белорусской территории. Лукашенко выразил уверенность, что его не придётся применять, и отметил, что теперь на республику никто не посмеет напасть.