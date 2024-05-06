Берлин, 7 мая, 2024, 00:04 — ИА Регнум. В Евросоюзе пришли к консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов. Об этом 6 мая заявил на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Прибалтики в Латвии канцлер Германии Олаф Шольц.

Сергей Корсун ИА Регнум Российские активы в Британии

Он уточнил, что это будет «значительная сумма» — несколько млрд евро в год.

«У нас в Европе есть консенсус, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от замороженных российских активов», — цитирует Шольца пресс-служба немецкого правительства.

По словам канцлера, в ЕС достигли соглашения о том, что порядка 90% от этих средств пойдут на оборонные нужды Украины. При этом без обязательства закупать оружие в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, чиновники ряда европейских стран опасаются, что конфискация замороженных активов России может обернуться шквалом репарационных требований. Об этом 3 мая написала газета Financial Times.

В качестве примера автор назвал споры различных стран с Германией после двух мировых войн и претензии к империалистическим державам со стороны их бывших колоний.

Индонезия и Саудовская Аравия призвали ЕС отказаться от идеи изъять замороженные активы России из-за опасения за будущее собственных хранящихся на Западе средств. Отмечалось, что вопрос о вероятной конфискации российских активов расколол G7, потому что США, Канада и Великобритания высказались в пользу такого решения, а Япония, Франция, Германия и Италия крайне осторожны в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 апреля назвал «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы возможную конфискацию Западом активов России. Он подчеркнул, что российская сторона в этом случае будет судиться и перспективы у исков будут хорошими.