Москва, 7 мая, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Киеву не удалось испортить праздник инаугурации президента России, несмотря на анонс «массовой атаки» со стороны ВСУ накануне, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

«Для чего? Для того чтобы испортить нам торжество, праздник», — ответил Патрушев на вопрос, с какой целью ВСУ планировали атаку 7 мая.

Он добавил, что Украине не удастся совершить массовую атаку на Россию, несмотря на все попытки.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая RT сообщило о планах ВСУ нанести «массированный удар» по территории России с 6 утра 7 мая. Украинские боевики, по словам источника издания, планировали атаковать Россию более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. При этом, по данным источника, это будет «первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины».

Чем более дальнобойные ракеты западные страны будут поставлять киевскому режиму, тем больше Россия будет расширять буферную зону, необходимую для обеспечения безопасности страны, заявил 25 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В начале 2024 года президент заявил о необходимости расширить демилитаризованную зону на Украине. Она должна быть такого размера, чтобы обеспечить безопасность мирных городов от обстрелов, сказал глава государства. Санитарная зона на контролируемых Киевом территориях должна быть сложно преодолима для средств поражения, имеющихся у ВСУ, пояснил Владимир Путин.