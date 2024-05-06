Москва, 6 мая, 2024, 22:52 — ИА Регнум. ВСУ могут планировать «массированный удар» по территории России с 6 утра 7 мая с применением десятков беспилотников и дальнобойных ракет. Об этом стало известно RT.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украинские боевики, по словам источника издания, могут атаковать Россию более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет.

«Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать российские противовоздушные силы, а потом ударить по согласованной заранее цели», — отмечается в Telegram-канале RT.

При этом, по данным источника, это будет «первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины».

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