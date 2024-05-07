Москва, 7 мая, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Первые гости уже прибыли на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА Регнум.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Церемония инаугурация начнется в 12:00 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На церемонии будут присутствовать члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

Инаугурация начнётся с принесения Владимиром Путиным присяги. Ему вручат Штандарт и Знак президента. Затем прозвучит речь главы государства, а завершится церемония артиллерийским салютом и парадом президентского полка.

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Согласно законодательству России, избранный президент приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. Для главы государства это будет пятая церемония вступления в должность.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин одержал убедительную победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн российских граждан.