Первые гости прибыли на церемонию инаугурации Путина
Москва, 7 мая, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Первые гости уже прибыли на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА Регнум.
Церемония инаугурация начнется в 12:00 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На церемонии будут присутствовать члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.
Инаугурация начнётся с принесения Владимиром Путиным присяги. Ему вручат Штандарт и Знак президента. Затем прозвучит речь главы государства, а завершится церемония артиллерийским салютом и парадом президентского полка.
Согласно законодательству России, избранный президент приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. Для главы государства это будет пятая церемония вступления в должность.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин одержал убедительную победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн российских граждан.