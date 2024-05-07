Белгород, 7 мая, 2024, 09:11 — ИА Регнум. В Шебекино Белгородской области объявлена ракетная опасность, говорится в Telegram-канале мэрии Белгорода.

РИА Новости / Сергей Мальгавко

«Внимание! Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителей города призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Как передавало ИА Регнум, ранним утром 7 мая жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Спустя 10 минут с момента оповещения в городе и Белгородском районе отменили ракетную опасность.

Днём 6 мая в Белгороде и Белгородском районе также объявляли ракетную опасность. В этот же день губернатор Вячеслав Гладков предлагал рассмотреть возможность организации защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов средствами РЭБ. Он отмечал, что ВСУ начали массированно бить по мирным жителям.