Москва, 7 мая, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия в России — это предостережение для союзников Украины на Западе. Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц.

Mil.ru Учения

Журналист предположил, что планируется масштабное наступление российских войск. В свете того, что некоторые лидеры западных стран заявляли о готовности отправить свои войска на Украину, по мнению Мунца, подстегнуло Россию на жёсткие шаги.

«России хочется показать Западу, если вы отреагируете ещё жестче, например, войсками, как предложил президент Франции, то тогда можно использовать тактическое ядерное оружие. Это сейчас будет отрабатываться. Это надо показать Западу», — считает корреспондент.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая Генеральный штаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе манёвров военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, пояснили в Минобороны РФ.

У США нет причин корректировать ядерные силы в ответ на решение России провести учения с нестратегическим ядерным оружием, заявил 6 мая официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Объявление Россией о начале ядерных учений является реакцией на конкретные заявления, которые прозвучали на Западе, заявил 6 мая аналитик из Женевы Павел Подвиг. Такой вид боеприпасов существует для того, чтобы предупреждать потенциальных противников, отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая допустил возможность отправки французских войск в зону конфликта на Украине в том случае, если об этом попросит Киев, либо при прорыве линии фронта российской армией.