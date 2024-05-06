Кейптаун, 7 мая, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Посольство России в ЮАР высмеяло заявление Космического центра имени Джонсона (НАСА) о первом пилотируемом полёте в космос. По их версии первым 63 года назад был американец Алан Шепард.

Юрий Гагарин

В публикации НАСА отмечается, что 63 года назад Шепард вошёл в историю тем, что в качестве пилота корабля Freedom 7 в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3» совершил «первый в истории пилотируемый полёт в космос».

Никакие доказательства и подробности такого утверждения представлены не были. При этом НАСА не упомянул о полёте советского космонавта Юрия Гагарина, который был совершён за три недели до Шепарда.

«Фото первого человека в космосе в цвете. 12 апреля 1961», — опубликовали российские дипломаты пост с фотографией Юрия Гагарина.

Полёт Гагарина был автоматическим, в отличии от Шепарда (вручную управлял кораблём).

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки и Россия должны продолжить сотрудничество по вопросам в сфере космоса, заявила помощница государственного секретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб закрыли выходной люк модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС), завершив первую в 2024 году внекорабельную деятельность (ВКД) раньше установленного плана.