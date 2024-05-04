Вашингтон, 4 мая, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Российская Федерация должны продолжить сотрудничество по вопросам в сфере космоса, заявила помощница государственного секретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

Roscosmos State Space Corporation/AP/TASS

«Я считаю, что важно сотрудничать настолько активно, насколько это возможно», — указала она, выступая в Центре международных стратегических исследований (CSIS) 3 мая.

В ходе мероприятия также обсудили недавно озвученную представителями американской администрации информацию о том, что Россия якобы может разместить оружие в космосе.

Ранее помощник главы Министерства обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб на слушаниях в Конгрессе заявил, что Россия и Китай якобы разрабатывают противокосмическое вооружение наземного и орбитального базирования. По его словам, технологии могут быть использованы как в невоенных целях, так и для захвата спутников.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва всегда выступала против милитаризации космоса, в том числе против размещения в нём ядерного вооружения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ продолжает сотрудничество и взаимодействие с США в области мирного космоса.

24 апреля Россия заблокировала в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций проект резолюции США и Японии о неразмещении в космическом пространстве оружия массового уничтожения. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя подчёркивал, что Москва намерена добиться запрета на размещение в космосе любых вооружений.