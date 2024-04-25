Москва, 25 апреля, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб закрыли выходной люк модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС), завершив первую в 2024 году внекорабельную деятельность (ВКД) раньше установленного плана.

Иван Шилов ИА REGNUM

Исходя из трансляции госкорпорации, космонавты вышли в открытый космос в 17:57 мск 24 апреля, за бортом станции они должны были пробыть 6 часов 36 минут. Однако они успели справиться с задачами значительно быстрее и провели за пределами МКС 4 часа 36 минут.

Кононенко и Чуб развернули в космосе малогабаритный радиолокатор на поверхности модуля «Наука», установили аппаратуру экспериментов «Кварц-М» и «Перспектива-КМ» снаружи модуля «Поиск».

Кроме того, в открытом космосе космонавты демонтировали контейнер «Биориск-МСН» на модуле «Поиск», развернули блок контроля давления и осаждений на этом же модуле и взяли пробы-мазки с поверхности модуля «Наука».

Как сообщало ИА Регнум, космонавты на МКС Олег Кононенко и Николай Чуб впервые за 2024 год вышли в открытый космос, чтобы развернуть до конца радиолокатор на модуле «Наука». Онлайн-трансляцию вела госкорпорация «Роскосмос».

4 февраля Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Космонавт за пять миссий с 1998 по 2015 год пробыл на орбите 878 суток 11 часов 29 минут и 48 секунд. Отмечалось, что Кононенко 5 июня может стать первым человеком, который пробыл в космическом пространстве более тысячи суток.