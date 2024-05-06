Вихоревка, Иркутская область, 6 мая, 2024, 19:41 — ИА Регнум. В садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Локомотив» в Вихоревке Иркутской области обнаружено тело мужчины, сообщил 6 мая губернатор региона Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

Пресс-служба управления МЧС

«Трагичную новость сообщил мэр Вихоревки Николай Юрьевич Дружинин. В СНТ «Локомотив» было обнаружено тело мужчины, 1948 года рождения. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. На месте сейчас работают дознаватели», — написал он.

Также он информировал, что в связи с событиями в Братском районе и Вихоревке было принято решение ввести режим ЧС регионального значения. По словам губернатора, порывы ветра могут быть причинами молниеносного распространения пожаров.

Кроме того, Кобзев поручил создать специальную комиссию по оценке ущерба.

«Семьям пострадавших, разумеется, будет оказана поддержка. Проводятся поквартирные и подомовые обходы граждан — нужно установить точное число пострадавших и ущерб. Пункт временного размещения работает, но за всё это время туда никто не обратился. Люди приняли решение остановиться у родных и близких», — отметил глава Иркутской области.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области, в свою очередь, сообщило, что по факту гибели мужчины в пожаре в СНТ в Братском районе Приангарья возбуждено уголовное дело.

«Следственным отделом по Братскому району СУ СК России по Иркутской области по факту халатности должностных лиц администрации Братского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)», — сообщается в Telegram-канале СК.

Как передавало ИА Регнум, в Вихоревке в садовом товариществе «Алюминщик» 6 мая загорелись 20 дачных домов и 10 хозпостроек. В садоводствах «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория» — ещё 37 строений. Позднее в МЧС уточнили, что из-за пожаров в близлежащих дачных товариществах в городе Вихоревка загорелись городские строения на пяти улицах.

Глава Братского района Александр Дубровин сообщил, что моментальному распространению огня по растительности и заброшенным строениям способствуют порывистый ветер и сухая погода. По его словам, ситуация очень серьёзная, огонь перекинулся на жилые дома в частном секторе.

Кобзев ранее уточнял, что в результате пожара в одном из дачных кооперативов в Вихоревке пострадала женщина, её повезли в больницу в тяжёлом состоянии.