Вихоревка, Иркутская область, 6 мая, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Один человек пострадал в городе Вихоревка Иркутской области в результате пожара в одном из дачных кооперативов. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев сообщил 6 мая в Telegram-канале.

РИА Новости/МЧС РФ

Техногенный пожар, отметил он, вспыхнул сразу в четырёх дачных кооперативах, многие дачные дома пострадали. Пламя перекинулось и на Вихоревку, там горят четыре дома.

«По информации оперативного дежурного пострадала одна женщина. Она — в крайне тяжёлом состоянии. Её готовят к эвакуации в Братскую районную больницу», — написал Кобзев.

С огнём борются пожарные и добровольцы, пожарный десант перебрасывается из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска, Новой Игирмы. Решено задействовать пожарный поезд, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, пожары, по данным МЧС, вспыхнули в пяти садоводческих товариществах (СНТ) в Братске и Вихоревке Иркутской области. Мэр Братского района Александр Дубровин сообщил, что порывистый ветер и сухая погода способствуют моментальному распространению огня по растительности и заброшенным строениям. По его словам, ситуация очень серьёзная, огонь перекинулся на жилые дома в частном секторе.