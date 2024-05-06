Рим, 6 мая, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Рим не разрешает Киеву бить итальянским оружием по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.

Олаф Косинский

«Наша цель — поставлять ненаступательное оружие, которое служит для защиты Украины, но на территории Украины, а не на территории России», — цитирует главу МИД Италии SkyTG24.

Также Антонио Таяни уточнил, что Рим всегда сохранял конфиденциальность своих военных поставок. О них информируется только парламент страны, пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая агентство Reuters опубликовало заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Заявление Кэмерона стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками жителей Украины, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

6 мая послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси был выражен решительный протест в связи с заявлениями главы британского МИД Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у Украины «праве» наносить удары по России британским оружием.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания западных лидеров, в том числе указанные высказывания Кэмерона, крайне опасными. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул Песков.

6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.