Вихоревка, Иркутская область, 6 мая, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Городские строения на пяти улицах загорелись в городе Вихоревка Иркутской области из-за пожаров в близлежащих дачных товариществах. Об этом сообщает 6 мая пресс-центр управления МЧС по региону.

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«По уточнённым данным, при порывах ветра огонь с СНТ «Локомотив» перешëл на 15 городских строений на пяти улицах. Основная часть из них — жилые дома», — говорится в сообщении.

На месте работают 23 единицы техники и 50 человек. В Вихоревке на базе спортивного комплекса «Таëжный» развернули пункт временного размещения, способный принять 300 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Вихоревке в садовом товариществе «Алюминщик» загорелись 20 дачных домов и 10 хозпостроек. В садоводствах «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория» — ещё 37 строений.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в результате пожара в одном из дачных кооперативов в Вихоревке пострадала женщина, её повезли в больницу в тяжёлом состоянии. Техногенный пожар, отметил глава региона, вспыхнул сразу в четырёх дачных кооперативах, многие дачные дома пострадали.

Глава Братского района Александр Дубровин сообщил, что моментальному распространению огня по растительности и заброшенным строениям способствуют порывистый ветер и сухая погода. По его словам, ситуация очень серьёзная, огонь перекинулся на жилые дома в частном секторе.