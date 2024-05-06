Иркутск, 6 мая, 2024, 15:03 — ИА Регнум. В Иркутской области в четырёх садовых товариществах горят 20 дачных домов и 47 хозпостроек и строений, говорится 6 мая в Telegram-канале МЧС России.

Petrov Sergey/Global Look Press

«По уточнённой информации, в Иркутской области: на территории садового товарищества «Алюминщик» пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозпостроек», — говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ведомстве, в садоводствах «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория» огонь охватил 37 строений. Также пожар распространился и на частные жилые дома в городе Вихоревка. Предварительно, горят 12 строений.

Пожар ликвидируют более 50 спасателей и 23 единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в результате пожара в одном из дачных кооперативов в городе Вихоревка пострадал один человек. Техногенный пожар, отметил он, вспыхнул сразу в четырёх дачных кооперативах, многие дачные дома пострадали.

Глава Братского района Александр Дубровин в свою очередь сообщил, что моментальному распространению огня по растительности и заброшенным строениям способствуют порывистый ветер и сухая погода. По его словам, ситуация очень серьёзная, огонь перекинулся на жилые дома в частном секторе.