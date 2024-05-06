Будапешт, 6 мая, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Венгрия не будет экстрадировать беженцев на Украину «на смерть». Об этом заявил изданию ATV вице-премьер страны Жольт Шемьен.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Мы не расследуем, призван ли человек, по мнению украинцев, на военную службу или нет. Исходя из принципов гуманности мы не позволим отправить их на смерть», — рассказал он.

Шемьен отметил, что в Венгрии каждый беженец находится в полной безопасности и получает всю необходимую помощь.

«А украинцы — они хотят освобождения от войны, чтобы их не отправили на фронт, куда люди идут умирать. Итак, у нас все беженцы из Украины в безопасности, и мы их не выдадим», — пояснил вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что присутствие европейских или американских военных на Украине будет означать пересечение красных линий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что лидеры европейских стран играют с огнём, втягиваясь в украинский конфликт, который может спровоцировать новую мировую войну.