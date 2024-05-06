В Венгрии сообщили, что не будут выдавать беженцев с Украины
Вице-премьер: Венгрия не будет возвращать на Украину военнообязанных беженцев
Будапешт, 6 мая, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Венгрия не будет экстрадировать беженцев на Украину «на смерть». Об этом заявил изданию ATV вице-премьер страны Жольт Шемьен.
«Мы не расследуем, призван ли человек, по мнению украинцев, на военную службу или нет. Исходя из принципов гуманности мы не позволим отправить их на смерть», — рассказал он.
Шемьен отметил, что в Венгрии каждый беженец находится в полной безопасности и получает всю необходимую помощь.
«А украинцы — они хотят освобождения от войны, чтобы их не отправили на фронт, куда люди идут умирать. Итак, у нас все беженцы из Украины в безопасности, и мы их не выдадим», — пояснил вице-премьер.
Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что присутствие европейских или американских военных на Украине будет означать пересечение красных линий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что лидеры европейских стран играют с огнём, втягиваясь в украинский конфликт, который может спровоцировать новую мировую войну.