Москва, 6 мая, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Коммунальные службы Москвы подготовили город к летнему сезону. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Артем Геодакян/ТАСС

«По старой доброй традиции апрель мы посвятили генеральной уборке Москвы. В работах участвовало порядка полумиллиона сотрудников городских служб, задействовали свыше 14 тыс. единиц техники», — рассказал Собянин.

Мэр отметил, что за это время сотрудники коммунальных служб привели в порядок все без исключения городские объекты.

«Промыли фасады жилых домов и административных зданий. Хорошенько поработали на детских и спортивных площадках — промыли, почистили и подновили игровые комплексы и спортивное оборудование», — уточнил мэр.

Он пояснил, что проезжие части и тротуары промывали специальным шампунем в несколько подходов. Также в порядок привели дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта, барьерные ограждения и шумозащитные экраны.

«Как всегда, бережно помыли памятники», — отметил Сергей Собянин.

Глава города добавил, что кроме того в порядок привели уличные фонари во всех парках и скверах, а также все городские фонтаны.

«Клумбы украсили почти 5 млн виол — этот цветок наиболее стойко переносит перепады температур московской весны. Следом распустились около 15 млн тюльпанов — луковицы высадили прошлой осенью», — говорится в тексте.

По словам мэра, порядок на улицах помогали наводить и сами москвичи.

«В этом годы мы провели два общегородских субботника, в которых приняли участие почти 2 млн москвичей. Горожане помогли городским службам прогрести газоны от прошлогодней листвы и подготовить цветники, а также высадить деревья», — рассказал глава города.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2024 года в столице появились ещё четыре спортивных объекта. Это ледовая арена в Щербинке, спортивно-оздоровительный комплекс «Раменки», универсальный спортивный зал «Дружба» и дворец тенниса «Лужники».

Он уточнил, что в планах на этот год открытие 15 спортивных объектов в Москве.

Всего с 2011 года в столице возвели свыше 200 объектов. 23 из них открыли в прошлом году.

Кроме того, градоначальник сообщил, что благодаря программе «1 рубль за квадратный метр в год», действующей в Москве с 2022 года, в скором времени построят новые заводы.

Он подчеркнул, что программа позволяет инвесторам арендовать по льготной цене землю не вдали от коммуникаций и дорог, а на подготовленных для освоения участках, где развивают транспортную инфраструктуру.