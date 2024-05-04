Москва, 4 мая, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Благодаря программе «1 рубль за квадратный метр в год», действующей в Москве с 2022 года, в столице в скором времени построят новые заводы, заявил 4 мая в личном блоге мэр Сергей Собянин.

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Он подчеркнул, что программа позволяет инвесторам арендовать по льготной цене землю не вдали от коммуникаций и дорог, а на подготовленных для освоения участках, где развивают транспортную инфраструктуру.

«Хороший пример — пищевой и строительный кластеры, которые вскоре появятся в Новой Москве. Суммарные инвестиции в эти проекты составят около 580 млрд рублей», — написал Собянин.

Мэр сообщил, что эти предприятия предоставят 10 тыс. рабочих мест. В поселении Щаповском формируют кластер из крупных предприятий строительного сектора. ООО «Брусника. Индустриализация. Москва» в кластере возведёт завод по производству железобетонных конструкций, а компания «Внуково Логистик» создаст комплекс из нескольких предприятий.

Кроме того, в Щаповском строят крупный сектор пищевого производства, компания «АДМ» уже начала строительно-монтажные работы. Она построит предприятия, где будут выпускать мясную продукцию, в том числе растительное мясо, а также молочные и кондитерские изделия. «Ядро вкуса» возведёт комплекс, в котором будут производить молочные продукты, кондитерские и диетические хлебобулочные изделия, снеки, мясные полуфабрикаты, плодоовощные консервы, напитки и тару.

Собянин отметил, что компактное размещение производств по специализированным секторам позволит предприятиям кооперироваться, и это будет способствовать ускорению и удешевлению производств при увеличении объёмов выпуска продукции.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин в марте сообщил, что промышленные предприятия Москвы за семь лет стали производить вдвое больше продукции. Он отметил, что в столице действует более 20 мер поддержки, в том числе субсидии, целевые займы, льготная аренда земли. 70 московских компаний имеют статус промышленного комплекса.