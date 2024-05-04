Белгород, 4 мая, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки войск прикрытия государственной границы вскрыли месторасположение миномётного расчёта ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом в субботу, 4 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«При корректировке операторов БПЛА уничтожен очередной миномётный расчёт ВСУ вблизи госграницы. Разведчики обнаружили активность вражеского миномёта в утренние часы», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Дождавшись, когда вражеский миномётный расчёт займёт постоянную замаскированную позицию, операторы разведывательных беспилотников передали координаты артиллерийским расчётам. В результате огневой работы артиллеристы уничтожили орудие противника вместе с личным составом.

В Минобороны отметили, что разведывательные БПЛА в ходе проведения специальной военной операции постоянно фиксируют и передают в пункты управления данные о месторасположении позиций ВСУ, в том числе опорных пунктов, блиндажей, скоплений личного состава и военной техники.

Как передавало ИА Регнум, накануне в МО РФ сообщили, что расчёты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» из состава группировки прикрытия госграницы поразили пункты временной дислокации украинских войск в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, уничтожив до 15 человек личного состава и военную технику противника. Также российские военные уничтожили склады боеприпасов и места хранения горюче-смазочных материалов.