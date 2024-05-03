Москва, 3 мая, 2024, 08:06 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива, следует из базы данных ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Степан Иванович Кубив. Дата рождения: 19.03.1962. Разыскивается по статье УК. Александр Витальевич Шлапак. Дата рождения: 01.01. 1960. Разыскивается по статье УК», — сообщается в базе МВД.

По какой именно статье Уголовного кодекса РФ украинские чиновники объявлены в розыск, не уточняется.

В январе Следственный комитет России заочно предъявил упомянутым украинским чиновникам обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Как указали в пресс-службе ведомства, Шлапак и Кубив наряду с другими принимали решения о начале так называемой АТО и обеспечивали её финансирование за счёт государственных средств.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, вступившего в должность в конце марта после увольнения Алексея Данилова.