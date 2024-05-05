Вашингтон, 6 мая, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса в будущем откажутся от поставок оружия Украине, если Киев не мобилизует достаточное количество людей, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я был поражён, когда узнал, что возраст призыва по мобилизации там (на Украине. — Прим. ред.) был 27 лет, и только недавно после долгих дебатов его понизили до 25. Я имею в виду, возраст призыва в большинстве стран Европы, как и в США, начинается с 18 или 19 лет», — указал военный.

Ответственность в первую очередь несёт Киев, который должен исправить ситуацию внутри. Если выяснится, что большая часть украинского общества отказывается служить в ВСУ, существует риск, что страны НАТО откажутся от поставок оружия Украине.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что киевский режим бросает на убой украинцев, не желающих воевать. Как указал глава ведомства, ужесточение мобилизации и бесчеловечное отношение к собственному населению свидетельствуют о стремлении Киева угодить западным союзникам, чтобы продолжать получать от них финансовую и военную помощь.

Напомним, что 16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, который был принят Верховной радой Украины во втором и окончательном чтении. За закон проголосовали 283 депутата, 21 парламентарий выступил против. Основная часть положений документа о мобилизации вступит в силу 18 мая.