Киев, 5 мая, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Пользователи соцсети Х предположили, что глава киевского режима Владимир Зеленский употребляет запрещённые вещества и видит галлюцинации. Так они отреагировали на его заявление, что Бог якобы носит на плече шеврон с флагом Украины.

кадр из видео Президент Украины Владимир Зеленский

«Нет, он определённо сидит на галлюциногенах», — отметил Protim.

«Он снова принимает наркотики?» — спросил Muhammad Asim.

«Если бы Бог поддерживал Зеленского, тогда Украина побеждала бы в конфликте», — обратил внимание Conspiracy News.

«Он был посредственным комиком. Ему не обязательно вновь это доказывать», — констатировал Vladimir Kostic.

«Когда чувак, который держит пушку, начинает говорить о «воле Божьей», я ухожу как можно быстрее», — написал Andy Dyer.

«Я думал, вы закрыли православные церкви», — Mohanad I. H. Almeshal, имея в виду гонения на верующих, которые имеют место при режиме Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая Зеленский в поздравлении украинцев с праздником Пасхи сделал очень странное утверждение о Боге. По его словам, Бог якобы носит на плече шеврон с флагом Украины, а потому, по мнению Зеленского, является союзником Киева.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что причиной такого заявления Зеленского стал «передоз». Она также сравнила его слова с ритуалами «древних укров».

Министерство внутренних дел России 4 мая объявило главу киевского режима и экс-президента Украины Петра Порошенко в розыск. Они оба оказались в базе данных ведомства с пометкой, что их разыскивают по уголовным статьям.