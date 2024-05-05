Ейск, Краснодарский край, 5 мая, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Трое детей получили травмы на аттракционе в парке в городе Ейске в Краснодарском крае. Об этом 5 мая сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

У карусели внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях во время очередного сеанса. Две девочки и мальчик едва не вылетели с аттракциона.

Отмечается, что в результате инцидента дети получили ушибы. Медики осмотрели их, чтобы исключить более серьёзные травмы. Прокуратура начала проверку.

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Как передавало ИА Регнум, в парке Ставрополя шесть человек, включая ребёнка, оказались заблокированы в результате аварийной остановки аттракциона на высоте 35 метров. В спасении людей задействовали 23 человека и девять единиц техники.

В парке города Орехово-Зуево на детском аттракционе «Весёлая волна» упала одна из кабинок. В результате две 15-летние школьницы получили травмы различной степени тяжести. Их оперативно госпитализировали.