В парке Ставрополя произошла авария на высотном аттракционе
В Ставрополе шесть человек оказались заблокированы на высотном аттракционе
Ставрополь, 29 сентября, 2023, 23:12 — ИА Регнум. В парке Ставрополя шесть человек, включая ребёнка, оказались заблокированы в результате аварийной остановки аттракциона на высоте 35 метров, сообщили 29 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
«Аттракцион сломался в городском парке «Победы». На высоте 35 метров заблокировано шесть человек, из них один ребёнок», — уточнили в ведомстве.
В спасении людей задействовали 23 человека и девять единиц техники. Посетителей аттракциона спускают с помощью пожарной автолестницы.
Двое горожан, в том числе несовершеннолетний, уже спущены с высоты.
Как сообщало ИА Регнум, 6 мая в парке Оренбурга обрушилась карусель. В момент аварии на ней катались взрослые с детьми. В парке проводились ремонтные работы, которые были не завершены, но зону аттракционов по случаю праздников решили открыть.
В результате происшествия пострадали порядка 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.