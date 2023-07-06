Москва, 6 июля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту травмирования несовершеннолетних на детском аттракционе в г. Орехово-Зуево. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Прокуратура Московской области Упавший аттракцион

По предварительной информации, 5 июля 2023 года в городском парке на детском аттракционе «Весёлая волна» упала одна из кабинок, в результате две 15-летние школьницы получили травмы различной степени тяжести, их оперативно госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается. Орехово-Зуевская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов, пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, семилетний ребёнок лишился части пальца на аттракционе «Беговое колесо» в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс в Челябинске. По словам матери мальчика, на детской площадке находится железное колесо, оно не было огорожено, поэтому дети спокойно играли, всё произошло за секунду, ребёнок, видимо, как-то засунул палец, и ему просто отрезало кусок.

Двух несовершеннолетних девочек доставили в больницу после резкого торможения карусели в парке развлечений в Новосибирске. По предварительной информации, вечером 8 июня в парке развлечений в Центральном районе Новосибирска во время движения аттракциона девочки в возрасте 6 и 11 лет в результате резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели.