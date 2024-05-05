Анапа, Краснодарский край, 5 мая, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В результате пожара в частном доме в Анапе погибла 11-летняя девочка, её 17-летний брат попал в больницу с отравлением угарным газом, сообщили 5 мая в пресс-службе краснодарского краевого управления Следственного комитета.

СУ СКР по Краснодарскому краю

Пожар вспыхнул 4 мая в селе Варваровка в доме, где живёт многодетная семья.

«В результате пожара погибла 11-летняя девочка», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, 17-летний брат девочки надышался угарным газом и попал в больницу. Как сообщает ведомство, угрозы его жизни нет. Остальных детей спасли.

Следственный отдел по городу Анапе возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ), в рамках которого назначен ряд экспертиз, чтобы выяснить, по какой причине в доме произошёл пожар и где находился источник возгорания. Расследование взял на контроль глава краевого управления СК Андрей Маслов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля в подмосковном Воскресенске загорелся частный дом. Пожарные во время борьбы с огнём нашли тела женщины и четверых детей. Позже выяснилось, что в доме проживали восемь человек, включая шестерых детей, двоих из которых успели вывести из горящего жилища соседи.

В конце апреля в Саратовской области в селе Ивановка две девочки 14 лет погибли, отравившись угарным газом, скопившимся в бане из-за «неосторожных действий» при обращении с дровяной печью.