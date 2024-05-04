Павлоград, Украина, 4 мая, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил 4 мая о повреждении в регионе объектов критической инфраструктуры.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Повреждён объект критической инфраструктуры», — написал Лысак в Telegram-канале.

Он уточнил, что взрывы прогремели ночью в Павлоградском районе. По словам Лысака, удары нанесли российские военные, используя дроны и РСЗО «Град».

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Днепропетровской области.

Как писало ИА Регнум, украинские СМИ ночью 4 мая распространили информацию о взрывах в Павлограде, после которых начались перебои с энергоснабжением. В Днепропетровской области на тот момент действовал режим воздушной тревоги.

Украинские СМИ сообщили также, что в Павлограде и Харькове зафиксировали появление беспилотников.