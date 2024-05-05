Лиссабон, 5 мая, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Португальский регбист Пьер Фернандеш, выступавший за сборную страны, погиб в ДТП во Франции. Об этом сообщила пресс-служба национальной федерации.

Federação Portuguesa de Rugby Португальский регбист Пьер Фернандеш

Смертельная авария произошла 4 мая в Сен-Клер-дю-Рон в департаменте Изер. Фернандеш не справился с управлением, его автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

Спортсмену было 22 года. В составе сборной он стал вице-чемпионом молодёжного чемпионата Европы 2021 года. На клубном уровне выступал за французский «Вьен» в третьем дивизионе.

Федерация выразила соболезнования в связи с гибелью регбиста.

Как передавало ИА Регнум, в феврале кенийский легкоатлет Келвин Киптум погиб в дорожной аварии на юго-западе страны, ему было 24 года. Спортсмен сам управлял автомобилем, в котором кроме него находись ещё два человека — его тренер и девушка. Наставник Киптума погиб вместе с ним, девушку доставили в больницу с серьёзными травмами. Атлет был действующим рекордсменом мира по марафону.