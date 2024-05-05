Дрезден, Германия, 5 мая, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Один из напавших в Дрездене на члена Социал-демократической партии Германии, в которую входит канцлер Олаф Шольц, явился в полицию и призвал вину, сообщила 5 мая немецкая газета Bild в Telegram-канале.

IMAGO/EHL Media/Global Look Press

По информации журналистов, в отделение полиции пришёл 17-летний житель Дрездена вместе с матерью. Он рассказал, что участвовал в нападении, но не раскрыл подробностей.

Правоохранители решили не отравлять подростка под стражу, учтя, что он несовершеннолетний, имеет постоянное место жительства и сам явился с повинной. Ему предстоят допросы в полицейском центре по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Злоумышленника отпустили, но с некоторыми ограничениями, которые изданию не сообщили.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая в Дрездене группа хулиганов сильно избила члена СДПГ Маттиаса Экке. Он баллотируется от партии на предстоящих выборах в Европарламент. Мужчина расклеивал плакаты, когда на него напали. Ему потребовалась медицинская операция.

Рейтинг СДПГ упал вскоре после её победы на парламентских выборах в сентябре 2021 года. Партия с лета 2023 года находилась на третьем месте и поднялась на второе по итогам опроса, проведённого в апреле 2024 года. В поддержку социал-демократов высказались 17% опрошенных, она немного обогнала правую партию «Альтернатива для Германии», за которую высказались 16% респондентов.