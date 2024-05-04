Дрезден, Германия, 4 мая, 2024, 15:25 — ИА Регнум. В Дрездене группа головорезов напала на члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке. Об этом сообщили в пресс-службе политического объединения в земле Саксония.

IMAGO/Rüdiger Wölk/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

В саксонском отделении партии заявили, что на 41-летнего политика, баллотирующегося в качестве главного кандидата от социал-демократов на предстоящих выборах в Европарламент, напали вечером 3 мая, в момент, когда он расклеивал на улице предвыборные плакаты.

«Он серьёзно пострадал, ему потребовалась операция», ― добавили в правоохранительном ведомстве.

Какие именно травмы получил Экке и в каком он находится состоянии после хирургического вмешательства, в полиции не сообщили.

Также сопредседатели СДПГ в Саксонии Хеннинг Хоманн и Катрин Мишель добавили, что и другие члены партии подверглись нападениям, оскорблениям и запугиваниям со стороны групп головорезов.

Десятые выборы в Европарламент состоятся 6–9 июня 2024 года. Эксперты отмечают рост симпатий избирателей к евроскептикам и партиям правого толка, таким как «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В сентябре прошлого года Евросовет утвердил количество представителей в ЕП от каждой страны. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал предстоящие выборы судьбоносными. Глава эстонского правительства Кая Каллас 7 марта заявила, что не будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент.

Как сообщало ИА Регнум, согласно результатам опроса, проведённого телеканалом NTV, Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит канцлер Олаф Шольц, обошла правую партию «Альтернатива для Германии» по рейтингу впервые с лета 2023 года, набрав 17%. СДПГ поднялась на второе место, АдГ опустилась на третье, набрав 16%. Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — лидера опроса — составил 30%.

Четвёртое место занял «Союз 90/Зелёные», чей рейтинг составил 12%. Свободная демократическая партия набрала 5%. Рейтинг «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» составил 4%, рейтинг «Левых» — 3%.