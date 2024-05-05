Москва, 5 мая, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Днепр» уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin украинской армии. Об этом 5 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Sgt. Calab Franklin. САУ Paladin

«Противник потерял до 45 военнослужащих, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм гаубицу Д-30», — сказал он.

Генерал отметил, что российские военные отразили контратаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ севернее села Работино в Запорожской области.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и теробороны в районах Ивановки, Михайловки и Золотой Балки в Херсонской области и Павловки в Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая Конашенков сообщил, что Западная группировка войск Вооружённых сил России за неделю заняла более выгодные рубежи, отразив 23 контратаки ВСУ. Потери украинской армии за неделю составили до 975 военнослужащих, танк, три бронемашины, 28 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град» и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства.