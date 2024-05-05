Москва, 5 мая, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки до 290 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск Вооружённых сил России. Об этом 5 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Global Look Press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

«Потери противника составили до 290 военнослужащих, два автомобиля», — сказал он.

Кроме того, ВСУ потеряли гаубицу М777 производства США, три гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Генерал добавил, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Андреевки, Орехово-Василевки, Григоровки, Клещеевки и Красного в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая Конашенков сообщил, что украинские войска потеряли за неделю 2325 военных в зоне ответственности Южной группировки войск Вооружённых сил России. Кроме того, российские военные уничтожили семь танков, десять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортёра М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии. Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.