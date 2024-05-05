Киев, 5 мая, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Бывший украинский президент Пётр Порошенко 4 мая заявил в Telegram-канале, что рад объявлению его в России в розыск по уголовной статье. Экс-глава Украины заявил, что всё им сделанное за последние годы «получило высокую оценку».

Анна Марченко/ТАСС Пётр Порошенко

«Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда», — заявил Порошенко.

Он опубликовал свою фотографию на фоне «трофейного российского танка». Порошенко заявил, что ему очень нравится оружие, которое уничтожает российских военных, и что ВСУ не остановятся ни на день.

Как сообщало ИА Регнум, МВД России 4 мая объявило Порошенко в розыск по уголовной статье, не указав, по какой именно. Также российское ведомство объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, комментируя ИА Регнум эти события, отметил, что и Зеленского, и Порошенко нужно судить и справедливо наказать за то, что они сделали. Объявление их в розыск в России — это начало пути к открытому международному трибуналу над ними и их подельниками. Трибунал будет следующим шагом, необходимым, чтобы дать совершённым преступлениям надлежащую оценку.

Постепенно в мире начинают осознавать тяжесть совершённых Зеленским, Порошенко и их предшественниками и подельниками преступлений, уверен эксперт. Это начинают понимать и те, кто находится под влиянием западной пропаганды. Нужно выработать инструмент международного осуждения, чтобы трибунал был легитимным с точки зрения международного сообщества.

Гагарин подчеркнул, что Порошенко и Зеленский нарушили все мыслимые и немыслимые законы. По его прогнозу, преступления, в которых их обвиняют, обнародуют в ближайшее время. О совершённых ими преступлениях узнает весь мир.