Ростов-на-Дону, 5 мая, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Электровоз грузового состава сошёл с рельсов в Ростовской области, сообщил 5 мая Telegram-канал «112».

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Инцидент произошёл в районе станции Куберле. В результате никто не пострадал.

Железнодорожная ветка в сторону курортов юга России оказалась полностью заблокирована. Порядка десяти поездов задерживаются на девять часов.

К настоящему моменту один путь ремонтные бригады уже очистили. В связи со случившимся транспортная прокуратура начала проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в Улан-Удэ 1 мая три вагона с углём сошли с рельсов. Это произошло при производстве маневровых работ. Люди не пострадали.

Месяцем ранее, 2 апреля, в районе подмосковного города Дмитрова десять вагонов товарного поезда сошли с рельсов на объездном кольце. Это произошло из-за повреждения путей, поскольку из-за талых вод частично разрушилась насыпь.