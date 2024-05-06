Николаев, Украина, 5 мая, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению бойцов ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове. Об этом 5 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Константин Чалабов/РИА Новости

По его словам, которые привела Lenta.ru, удар по району Новая Бавария нанесли вечером 4 мая.

«Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много скорых и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу [место расположения] ВСУ», — сказал координатор.

Лебедев уточнил, что подполье также зафиксировало удары по городу Балаклее в Харьковской области, используемому украинскими войсками для ротации, а также по городу Чугуеву, в котором расположен крупный железнодорожный узел, используемый ВСУ в качестве перевалочного пункта.

Министерство обороны пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятиям ОПК, цехам по производству БПЛА и местам хранения боеприпасов на контролируемой киевским режимом территории. Он уточнил, что удары также наносились по пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников, а также скоплениям личного состава и военной техники ВСУ.

Позднее в это же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о сильном пожаре на одном из предприятий города после «прилёта». По его словам, это предприятия находится на территории Индустриального района.