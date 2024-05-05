Киев, 5 мая, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Объявление его в розыск МВД России прокомментировал экс-президент Украины Пётр Порошенко. Об этом бывший украинский лидер написал 4 мая в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум Порошенко, суд

Как отметил Порошенко, статья УК России, по которой он разыскивается, не указана. Украинский экс-глава выразил надежду, что российское ведомство разыскивает его «за патриотизм и любовь к Украине». По мнению Порошенко, объявление его в розыск — это «почти боевая награда», так как всё, что он делал, по словам политика, получило высокую оценку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МВД России объявило в розыск экс-главу Украины Порошенко, карточка розыска с данными политика появилась в базе ведомства. Статью, по которой разыскивают Порошенко, не указали.

Должность президента Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 год, придя к власти после государственного переворота в Киеве в 2014 году и свержения Виктора Януковича с поста главы государства. Порошенко всё время своего президентства не прекращал агрессию против России, а ни одно его обещание по мирному урегулированию реализовано не было.

В 2015 году Порошенко сделал одиозное заявление о планах «задушить» экономику Донбасса и уточнил, что у людей в ДНР И ЛНР не будет ни работы, ни пенсий, ни пособий. А также, по словам Порошенко, в Киеве дети пойдут в школы и детские сады, а в Донбассе будут «сидеть в подвалах».

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин связал объявление МВД России в розыск главы киевского режима Владимира Зеленского и его предшественника Порошенко с предстоящим специальным международным трибуналом. Политолог указал, что оба украинских лидера являются персонами, чьи преступления нуждаются в расследовании.

Гагарин подчеркнул, что и Зеленский, и Порошенко принимали решения, приводившие к убийству граждан России и Украины, и поэтому необходима адекватная международная правовая реакция на эти деяния.