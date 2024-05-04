Симферополь, 4 мая, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Странам Запада нужно прислушаться к мнению кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса, что Крым является частью России, и принять эту позицию, заявил 4 мая глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

личная страница в соцсети Эдуардас Вайткус

«Западу стоит прислушаться к конструктивной позиции кандидата в президенты Литвы Вайткуса по Крыму и принять ее, так как она отражает действительность и заслуживает доверия», — процитировала Смирнова «Газета.ru.

Он прокомментировал заявление Вайткуса, отметившего, что жители полуострова на референдуме выразили желание находиться в России десять лет назад и в настоящее время большинство выступает за это. Литовский политик подчеркнул, что Вильнюс должен признать Крым российским, так как признали независимость Косово.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 25 февраля в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времён до наших дней» подчеркнул, что Крым и Севастополь — неотъемлемая часть страны. История полуострова неотделима от истории России, там находятся святыни российского народа, археологические и культурные памятники, добавил глава государства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 марта заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и юридически, и фактически. Он напомнил, что референдум в 2014 году о вхождении региона в состав государства провели в рамках международного права.

Путин подписал закон о принятии в состав России Крыма и Севастополя 21 марта 2014 года. Документ подготовили на основании результатов референдумов в этих субъектах. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей в Крыму и 95,6% — в Севастополе.