Москва, 3 мая, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки почти 700 военнослужащих на двух направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Global Look Press/Sgt. Alex Soliday/Keystone Press Agency

Он отметил, что подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп.

«Противник потерял до 355 военнослужащих и два автомобиля», — сказал Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицы М777, М198 и два орудия М119 производства США, САУ «Акация», гаубицу Д-30, гаубицу L-119 производства Британии, а также боевую машину РСЗО «Град».

Кроме того, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР.

«Потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля, гаубица Д-20, орудие Д-30, гаубица L-119 производства Британии, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота», — проинформировал генерал.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая Конашенков сообщил, что украинские войска потеряли за сутки более 150 военных, танк и пять автомобилей в зоне ответственности российской группировки войск «Запад». Российские военные улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику ВСУ и украинской нацгвардии в районах Синьковки, Боровой и Купянска в Харьковской области.

1 мая представитель Минобороны проинформировал, что украинские военные потеряли за сутки до 400 бойцов в ДНР. Подразделения Южной группировки войск также уничтожили семь автомобилей, две гаубицы Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.