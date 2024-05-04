Лондон, 4 мая, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России быстро продвигаются в зоне боевых действий и один за другим освобождают населённые пункты за несколько дней. Такое мнение 3 мая высказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам эксперта, сейчас идёт ранний этап наступления российской армии, который выглядит неостановимым.

«Ранее затронутая нами одна из тем обсуждений заключается в том, что, когда русские сейчас атакуют определенную позицию, они захватывают её очень быстро, тогда как раньше украинцы оказывали сопротивление. <…> Теперь же деревня за деревней в течение нескольких дней переходит под контроль русских», — сказал он.

Быстрые наступательные действия российской армии связаны с тем, что в рядах украинских войск больше нет профессиональных военных, которых почти полностью заменили плохо обученные новобранцы, добавил Меркурис.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая замначальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал сдачу ВСУ Часова Яра в ДНР вопросом времени. Отмечалось, что освобождение города даст ВС России возможность для продвижения к последним крупным городам региона, пока контролируемым Киевом.

Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс 2 мая признала, что Россия добивается прогресса в ходе спецоперации. Она добавила, что американская сторона зафиксировала сдвиг в зоне конфликта на Украине в пользу Москвы.

Ранее в этот же день глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с начала года российская армия освободила от ВСУ 547 квадратных километров территории новых регионов. Министр подчеркнул, что за последние две недели ВС России освободили Новобахмутовку, Семёновку и Бердычи в ДНР.