Берлин, 4 мая, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Экономика Германии столкнулась с серьёзными проблемами, на которые мало обращает внимания канцлер Олаф Шольц. Среди них — отток капитала из страны, выросший до беспрецедентных масштабов, заявил 4 мая в интервью газете Tagesspiegel лидер крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.

Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Есть явные слабые стороны, которые для федерального канцлера отходят на задний план, например отток капитала в беспрецедентных масштабах», — сказал он.

Мерц призвал правительство принять срочную экономическую программу, которая улучшит климат для бизнеса. Он добавил, что немцы психологически находятся в худшем состоянии, чем экономика.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов Германии Кристиан Линднер 5 февраля признал, что страна беднеет и становится неконкурентоспособной. Она объяснила это отсутствием развития экономики.

Президент России Владимир Путин 18 февраля заявил, что ФРГ утратила конкурентоспособность из-за отказа от российских дешёвых энергоносителей. Он напомнил о сохранившейся нитке «Северного потока», по которой Германия может получать российский газ, и подчеркнул, что на её запуск нужна неделя, но Берлин не хочет этого.