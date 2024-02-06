Берлин, 6 февраля, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Германия становится беднее и неконкурентоспособной на фоне отсутствия экономического роста. Такое заявление сделал 5 февраля министр финансов Германии и лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер на мероприятии Bloomberg во Франкфурте.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем», — отметил глава минфина ФРГ.

Отмечается, что заявление Линднера прозвучало на фоне опубликованного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за несколько часов до выступления министра прогноза роста экономики Германии в 2024 году. Согласно прогнозу, рост составит лишь 0,3%, а промышленное производство в Германии находится на самом низком уровне со времён мирового финансового кризиса в 2008 году.

Как отмечается, комментарий министра свидетельствует о трудном положении немецкой экономики на фоне уже второго после пандемии года, когда рост экономики в лучшем случае прогнозируется как слабый.

«Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа», — добавил Линднер, комментируя прогноз ОЭСР.

Как пояснил министр финансов Германии, сегодня уже всем стало понятно, что социальные блага и перспективные экологические проекты в стране обеспечиваются только за счёт «экономического процветания».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Германии целые сектора экономики теряют свою привлекательность и конкурентоспособность.

На таком фоне в Евросоюзе, и в том числе в Германии, пытаются отвлекать внимание граждан образом врага и якобы ведущейся с этим врагом борьбой. В качестве такого врага была выбрана именно Россия.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 14 декабря заявил, что ФРГ после отказа от российских ресурсов получает энергоносители на 30% дороже.