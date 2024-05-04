Донецк, 4 мая, 2024, 13:33 — ИА Регнум. На одном из зданий в Донецке появился мурал «Встреча», посвящённый десятилетию образования Донецкой Народной Республики, сообщило 4 мая «Донецкое агентство новостей».

Егор Алеев/ТАСС

Его начали рисовать 19 апреля, и сегодня завершились финальные работы. Общая площадь картины составила около 150 квадратных метров.

На мурале изображена девушка, обнимающая воина. На картине надпись: «10 лет Донецкой Народной Республике». Девушка олицетворяет Россию, которая встречает бойца, символизирующего ДНР.

Автор и главный художник росписи Владислав Степной. Мурал создали при поддержке Министерства молодежной политики и медиапроекта «Инфошкола ДНР».

Донецкую Народную Республику провозгласили 7 апреля 2014 года. На референдуме 11 мая 2014 года жители ДНР провели референдум о её независимости. В голосовании приняли участие 75% жителей ДНР. Голосование также прошло в ЛНР, где явка составила 81%. На референдумах почти 90% высказались за независимость республик.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин выступил с обращением, попросив Федеральное собрание признать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с республиками.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 25–27 сентября прошёл референдум о воссоединении с Россией. Жители четырех регионов высказались за вхождение в состав России. В ДНР за воссоединение с Россией проголосовали 99% жителей.

Путин и главы четырёх регионов 30 сентября подписали договоры о вхождении в состав России.