Москва, 21 февраля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Заявление о том, что Россия признаёт суверенитет республик Донбасса — ДНР и ЛНР, сделал президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам 21 февраля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Обращение к согражданам президент начал с экскурса в историю, начиная с образования украинского государства. Тезисы обращения перекликаются со статьёй Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Отметив, что к распаду СССР привели ошибки руководства КПСС, Путин напомнил о том, что Россия всегда оказывала помощь Украине, хотя та уже была самостоятельной страной.

Президент России указал на то, что на Украине с 2014 года бандеровцами («радикалами») ведётся террор. Он напомнил о преступлении, совершённом 2 мая 2014 года в Одессе.

Говоря о современной экономике Украины и условиях жизни её жителей, президент России констатировал «бедность, безысходность, утрату промышленного потенциала».

Он подчеркнул, что Украину загнали под внешнее управление. При этом коррупция в стране расцвела пышным цветом. Власть Украины непрерывно наращивает дерусификацию. Готовится расправа и над верующими — прихожанами РПЦ.

При этом западное оружие идёт на Украину беспрерывным потоком — «на глазах у всего мира». НАТО использует Украину для реализации своих антироссийских планов. Учения — это прикрытие для наращивание натовского контингента вблизи российских границ.

Президент напомнил, что не Москва была инициатором того, что Россия и Запад стали врагами. Москва всегда подчеркивала, что вопросы нужно решать путём переговоров. В этой связи он указал на предложения Москвы по гарантиям безопасности, ключевые положения которых США и НАТО проигнорировали.

Россия в таких условиях имеет право принимать ответные меры для обеспечения собственной безопасности. Тем более на фоне того, как киевская верхушка пытается организовать блицкриг в Донбассе, отметил глава государства.

Назвав давно назревшим необходимости признать ДНР и ЛНР, Путин заявил, что им принято решение:

«Незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР. Прошу Федеральное собрание признать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве».

Напомним, ранее Путин провёл совещание Совбеза РФ, на котором выслушал мнения о том, необходимо ли признавать ДНР и ЛНР.

Перед этим главы республик обратились к Путину с просьбой признать независимость этих государств, чтобы защитить жителей республик от агрессивных действий украинской стороны.