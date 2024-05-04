Белгород, 4 мая, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Реактивная артиллерия Вооружённых сил России из группировки войск прикрытия государственной границы накрыла группу бойцов украинской армии, которая направлялась к границе с Белгородской областью. Об этом 4 мая рассказал командир артиллерийского подразделения реактивной системы залпового огня (РСЗО) с позывном Соната.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Нам сейчас передали, что замечено движение групп ВСУ. Сейчас мы их будем наказывать», — процитировала его слова «Газета.Ru».

Военный уточнил, что, по сообщению разведки, в составе группы ВСУ к границе России двигаются операторы дронов.

«Цель была поражена полностью. Поражали мы их осколочно-фугасными ракетами», — добавил командир подразделения.

По его словам, необходимое количество боеприпасов израсходовали с запасом для того, чтобы максимально увеличить площадь поражения и гарантированно уничтожить противника, который так и не смог подойти к российской границе.

«Скорее всего, они пытаются даже какую-то провокацию сделать. Хотя бы что-нибудь, чтобы приблизиться к нашим подступам… Как им (командованию ВСУ. — Прим. ред.) не жалко этих людей, так разбрасываться налево и направо, потому что мы пресекаем любую попытку, и так будет», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 мая в Минобороны рассказали, что операторы разведывательных беспилотников группировки войск прикрытия госграницы выявили месторасположение миномётного расчёта ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на контролируемой Киевом территории. Затем артиллерия уничтожила украинское подразделения.

В оборонном ведомстве 3 мая рассказали, что РСЗО «Град» из состава группировки прикрытия госграницы поразили пункты временной дислокации ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на контролируемой Киевом территории. В результате украинские войска лишились до 15 человек личного состава и военной техники.