Белгород, 3 мая, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Расчёты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» из состава группировки прикрытия государственной границы уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в приграничном с Белгородской областью районом на территории Украины. Об этом 3 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёты РСЗО «Град» уничтожили пункты временной дислокации с живой силой и военную технику противника. Боевики ВСУ попытались восстановить и организовать новые огневые точки для нанесения артиллерийских и ракетных ударов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уничтожение целей подтверждено объективным контролем с БПЛА. В результате удара реактивной артиллерии украинские войска потеряли до 15 человек личного состава и пять автомобилей. Также российские военные уничтожили замаскированные позиции артиллерии, склады боеприпасов и места хранения горюче-смазочные материалов.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что расчёты гаубиц Д-20 группировки прикрытия госграницы уничтожили блиндажи и миномётные расчёты ВСУ в сопредельном с Белгородской областью районе. До этого экипажи БМП-3 нанесли удар по позициям украинских войск, уничтожив личный состав расчёта FPV-дронов ВСУ.