Хабаровск, 4 мая, 2024, 07:42 — ИА Регнум. В торговом центре на юге Хабаровска вспыхнул пожар. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«В 12:20 (05:20 мск) 4 мая 2024 на центральный пункт пожарной связи пожарно-спасательного гарнизона города Хабаровска поступило сообщение о возгорании в здании по адресу: улица Краснореченская, 213, где расположен торговый центр», — говорится в сообщении.

На место прибыли 20 специалистов МЧС России и десять единиц служебной техники. На момент прибытия первого расчёта было установлено, что горит крыша одноэтажного здания. Самостоятельно из здания эвакуировались 270 человек.

Позднее в Telegram-канале ведомства сообщили, огнеборцы ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров.

Как передавало ИА Регнум, вечером 2 мая в трёхэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы вспыхнул сильный пожар, площадь которого составила 2500 квадратных метров. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли 120 пожарных и 35 единиц техники, МЧС России запросило авиацию. Позднее пожарные ликвидировали открытое горение, затем потушили пожар. В ходе работ по ликвидации возгорания пострадал один из сотрудников противопожарной службы.