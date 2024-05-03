Москва, 3 мая, 2024, 08:35 — ИА Регнум. В ходе работ по ликвидации возгорания на площади 2,5 тыс. квадратных метров в административно-производственном здании на востоке Москвы пострадал один из сотрудников противопожарной службы. Об этом 3 мая сообщили в оперативных службах.

МЧС России. Кадр из видео

«При тушении пожара пострадал пожарный», — процитировала слова представителя оперативных служб «Газета.Ru».

Источник отметил, что пострадавшего госпитализировали в одно из московских медучреждений, и добавил, что после замеров уровней предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе жилой зоны не было выявлено превышений.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 мая в трёхэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы вспыхнул сильный пожар. Для его ликвидации МЧС запросило авиацию.

Площадь возгорания составила 2500 кв. метров. Пламя охватило всё здание, у которого частично обрушились кровля и перекрытия. Позднее пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании на востоке Москвы, а затем потушили пожар.